La Democrazia Cristiana sostiene la realizzazione di un parco giochi inclusivo a Naro

Il commissario della Democrazia Cristiana (DC) di Naro, Giuseppe Cibella, insieme a tutta la sezione locale del partito, esprime profonda gratitudine all’onorevole Carmelo Pace, capogruppo DC all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), per aver destinato e stanziato una somma di 50.000 euro a favore del Comune di Naro. Questi fondi, inseriti nella finanziaria regionale, saranno utilizzati per la realizzazione di un parco giochi inclusivo.

“Ancora una volta si denota l’attenzione della Democrazia Cristiana verso i più fragili, i vulnerabili e i minori”, sottolinea Cibella. “Realizzare un parco giochi inclusivo nella nostra città significa offrire ai bambini un luogo finalmente sicuro, accessibile a tutti e privo di barriere e distinzioni.”

L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso una società più equa e attenta ai bisogni dei cittadini, in particolare delle categorie più deboli. Un parco giochi inclusivo è infatti un simbolo di integrazione e comunità, dove i bambini, indipendentemente dalle loro abilità, possono giocare insieme in un ambiente progettato per essere accogliente e senza ostacoli.

“Grazie all’onorevole Pace e alla DC per la loro costante attenzione alle esigenze del nostro territorio. Grazie a questo supporto, possiamo concretizzare progetti e iniziative che promuovono la crescita e lo sviluppo della nostra comunità”, conclude il commissario della DC di Naro.