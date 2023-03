La deputata Giovanna Iacono eletta componente della direzione nazionale del PD

Durante l’assemblea Nazionale del Partito Democratico, la deputata Giovanna Iacono è stata eletta come componente della direzione nazionale del partito. Iacono ha dichiarato di essere onorata di poter rappresentare la Sicilia e la sua provincia all’interno del partito e di essere parte di un percorso di rinnovamento e rinascita. Ha anche sottolineato l’entusiasmo generato dall’elezione di Elly Schlein e ha invitato tutti a non tradire le aspettative degli elettori. La nomina di Iacono è un segnale di rinnovamento all’interno del partito, che sta cercando di ricostruire la sua immagine e di riconquistare la fiducia degli italiani.

“Per me un onore poter rappresentare in quella sede la voce della Sicilia e della mia provincia, – scrive la deputata Giovanna Iacono – ma anche essere parte di un percorso di rinnovamento e rinascita. C’è tanto entusiasmo intorno a noi, grazie all’elezione di Elly Schlein : adesso il compito in cui tutti dobbiamo spendere noi stessi è di non tradire queste aspettative”.