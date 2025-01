LA DMO VALLE DEI TEMPLI ALLA BIT PER PRESENTARE. GLI EVENTI 2025 DELLA LA COSTA DEL MITO

Sarà un anno indimenticabile sulla Costa del Mito: un territorio che si prepara a realizzare eventi e iniziative culturali di rilevanza nazionale e internazionale. La presentazione ufficiale del calendario degli appuntamenti è stata affidata alla DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e si terrà il 9 febbraio alle ore 11:50 presso l’anfiteatro dello stand della Regione Siciliana, PAD. 11 – hall A59-A69-E60-E70 alla BIT 2025 di Fieramilano – Rho. Il fiore all’occhiello del 2025 sarà Agrigento, proclamata Capitale Italiana della Cultura. La città e il suo territorio ospiteranno un fitto programma di eventi, primo tra tutti la storica festa del Mandorlo in Fiore con il suo celebre Festival Internazionale del Folklore, in programma dall’8 al 16 marzo 2025. Questa celebrazione della tradizione e delle diversità culturali darà il via a un anno straordinario. Tra gli eventi più attesi, spicca la Sagra dell’Agnello Pasquale di Favara, dedicata a un dolce simbolo della cultura e delle tradizioni locali, che si svolgerà dal 16 al 21 aprile 2025. Un altro momento chiave sarà rappresentato dalla città di Gela, che nel 2025 vedrà l’inaugurazione del Museo del Mare, che custodisce il più antico relitto nautico esistente, e la riapertura del Museo Archeologico. Questi momenti, previsti in estate, saranno accompagnati da una serie di iniziative culturali volte a celebrare il ruolo cruciale di Gela nella colonizzazione greca della Sicilia. L’area interna dei Monti Sicani, con i suoi suggestivi borghi e paesaggi, è stata recentemente inserita dal New York Times tra le cinquanta destinazioni da visitare nel 2025. Un riconoscimento che conferma il fascino unico di questa zona e ne sottolinea l’importanza all’interno dell’offerta turistica siciliana. Oltre alle novità determinate dall’anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, il 2025 vedrà il ritorno di appuntamenti ormai consolidati, come la Conferenza Internazionale “Scenari di Pace: il ruolo dei Popoli e della Cultura” (11 marzo 2025); la tappa Costa del Mito del Giro di Sicilia di auto storiche (17 maggio 2025); il prestigioso Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che si terrà a Santa Margherita di Belice (agosto 2025); la Costa del Mito Golf Cup al Rocco Forte Verdura Golf Resort (21 settembre 2025). Il 2025 si prospetta, dunque, come un anno molto particolare per la Costa del Mito, un territorio che, grazie al suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico, si conferma tra le mete più affascinanti del Mediterraneo.