La Dr.ssa Destro Gera, aderisce alla LEGA SICILIA

A seguito di un incontro con il segretario regionale Nino Minardo, la Dr.ssa Destro Gera ha aderito alla Lega Sicilia.

“Ho dato con grande piacere – afferma il segretario regionale Nino Minardo – il benvenuto nella Lega Sicilia alla dottoressa Gera Destro. La sua adesione al nostro partito è l’ennesima conferma di come ci stiamo muovendo bene in ogni territorio.

Gera è una professionista molto preparata, specialista in Geriatria e Gerontologia, dirigente di Struttura complessa ed è da molto tempo impegnata nel sociale, nel volontariato e in politica in particolare tra Agrigento, Enna e Caltanissetta: in ogni ambito e in ogni contesto è sempre benvoluta e stimata. E’ un’ulteriore preziosa risorsa per la Lega Sicilia a cui auguro di cuore buon lavoro”.