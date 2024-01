La “Falcone Borsellino” in visita a Montecitorio, a Palazzo Madama e alla Lega Nazionale Dilettanti. Esaltante esperienza capitolina per gli alunni

Una delegazione di studenti di scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “Falcone Borsellino” ha vissuto una indimenticabile esperienza a Roma. Sono stati ospiti, nei giorni scorsi, di Giancarlo Abete, già Presidente della F.IG.C e adesso commissario della Lega Nazionale Dilettanti. Alla presenza anche del Presidente della L.N.D. della Sicilia Sandro Morgana si è parlato del valore dello sport, di una sana crescita abbinata a percorsi scolastici formativi e al Fair play.



Argomenti che stanno a cuore agli alunni che frequentano una scuola ad indirizzo sportivo e che praticano le discipline in ambienti eccezionali come la palestra coperta ed il nuovo campetto sportivo polivalente inaugurato nei mesi scorsi.

Interessante anche la visita a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, accompagnati dal deputato agrigentino Lillo Pisano. A Palazzo Madama, sede del Senato, gli alunni, guidati nella “missione romana” dalla Dirigente Scolastica Maria Vella e dai docenti Linda Salvatrice Graci, Angelo Caramanno e Pasquale Sciabica, hanno assistito ad una sessione di lavori in aula. Ad inizio dei lavori il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha rivolto un particolare saluto alla nostra scuola.

“L’iniziativa –dice la dirigente scolastica Maria Vella-si inquadra nella seconda edizione di “Noi Cittadini d’Europa”, progetto inserito nel nostro Piano dell’Offerta Formativa che lo scorso anno ha riscosso un grande interesse da parte degli alunni, anche con la visita del Parlamento Europeo”.