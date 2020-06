“La Farmacia in un mondo digitale”: secondo appuntamento in videoconferenza

Dopo il successo di partecipanti della prima sessione di lavoro, il prossimo 1 luglio si terrà il secondo e ultimo appuntamento dell’evento “La Farmacia in un mondo digitale”, organizzato dall’Agifar, l’Associazione Giovani Farmacisti di Agrigento, presieduta da Silvia Nocera e dalla Federfarma di Agrigento, presieduta da Claudio Miceli. Il percorso formativo si sviluppa attraverso il programma webinarin collaborazione con “BD Rowa”, azienda leader nel settore dell’automazione e nuovo partener del network “Formare l’Eccellenza”. La lezione del prossimo 1 luglio, alle ore 14:30, sarà tenuta dai docenti Francesco Trecate e Giuseppe Incandela. Per partecipare è necessario iscriversi al link https://bit.ly/3d3sTpf . Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.agifarag.it