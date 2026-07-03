La favarese Adriana Patti debutta nella musica con il singolo “Senza rumore”

Ha solo 16 anni, ma ha già trasformato la sua più grande passione in un progetto musicale. Si chiama Adriana Patti, è una giovane cantante di Favara e il 28 giugno ha pubblicato “Senza rumore”, il suo primo singolo, disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming. Un esordio che ha già raccolto oltre mille ascolti, segnando l’inizio del suo percorso artistico. “Senza rumore” porta la firma della stessa Adriana Patti, autrice del testo e della musica. L’arrangiamento è stato curato da Graziano Mossuto, che ha collaborato alla realizzazione del brano.

La musica accompagna Adriana fin dall’infanzia. Sin da bambina ha mostrato una naturale predisposizione per il canto, esibendosi durante le feste di famiglia e in ogni occasione in cui ci fosse un microfono. Nel tempo ha affiancato alla passione per il canto anche lo studio del pianoforte e della chitarra, continuando a coltivare il proprio talento con impegno e costanza.

Nel suo percorso artistico ha studiato canto con l’insegnante Deborah Randazzo, conosciuta grazie all’esperienza nel coro Free Melody, diretto insieme al marito Antonio Cusumano, direttore dell’orchestra e del coro. Un’esperienza che le ha permesso di crescere sia dal punto di vista tecnico che umano.

Oltre alla musica, Adriana coltiva anche la passione per il teatro. Fa parte del gruppo “Ragazzi del King” del Liceo Linguistico dell’Istituto Ambrosini-King, guidato dalla professoressa Arianna Vassallo. A settembre frequenterà il quarto anno di studi, riuscendo a conciliare gli impegni scolastici con quelli artistici. Con “Senza rumore”, la giovane artista favarese compie il primo passo verso un percorso che nasce da una passione autentica e che oggi trova la sua prima espressione in un brano interamente scritto e composto da lei. Il brano ufficiale di “Senza rumore” è disponibile su YouTube: https://youtu.be/DETUyMo4FeM.