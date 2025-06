La favarese Giuseppa “Pina” Virgone Protagonista alla Probiennale di Venezia e Premiata al “Giusi Carreca”

VENEZIA/FAVARA, 16 Giugno 2025 – Un periodo di grande risonanza artistica per la poetessa e scrittrice favarese Giuseppa Virgone, conosciuta affettuosamente da tutti come Pina. Ai primi di giugno, le sue poesie sono state esposte alla prestigiosa Mostra Internazionale della Probiennale di Venezia, un evento di risonanza mondiale che celebra l’arte in tutte le sue forme, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alla poesia. L’inclusione delle sue opere in un contesto così illustre è un motivo di profondo orgoglio per la comunità di Favara e per l’intera Sicilia. Tre le liriche della Virgone che hanno trovato spazio in questa edizione della Biennale, offrendo al pubblico internazionale un assaggio della sua sensibilità e del suo stile inconfondibile. Con il permesso dell’autrice, siamo lieti di pubblicarne una, un potente richiamo alla riflessione:

Non hanno più umore le stelle

Non hanno più umore le stelle né stanno a guardare, sconvolte, lo scempio, le armi rivolte ai fratelli piagati grondanti di sangue innocente. Lo sguardo rivolgono altrove a cieli più tersi, a mondi più puri più ricchi di senno e di pace. Ma i successi per Giuseppa Virgone non si fermano alla laguna veneziana. Sempre in questa prima decade di giugno, la poetessa favarese ha ricevuto un altro importante riconoscimento: è stata premiata al Premio Letterario Nazionale Giusi Carreca, classificandosi terza nella sezione poesia con la sua opera “Filippa era bella“. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà il prossimo 4 luglio a Casa Sanfilippo, ad Agrigento, in una cornice d’eccezione all’interno del suggestivo Parco Archeologico. Un ulteriore attestato del valore artistico di Pina Virgone, che continua a onorare la sua terra con la forza e la bellezza dei suoi versi.