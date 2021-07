La favarese Manuela Sciabica è una nuova giocatrice del Sassuolo Calcio Femminile

Vestirà la maglia neroverde la giovane favarese Manuela Sciabica, che a soli 15 anni si lancia in quella che appare come una strepitosa carriera calcistica. L’atleta, classe 2006, è stato prelevato dalla Scuola Calcio “Favara Academy” dopo aver convinto gli osservatori emiliani.

“La Scuola Calcio Favara Academy comunica con grande soddisfazione che la nostra Manuela Sciabica classe 2006 l’anno prox vestirà’ la Maglia del Sassuolo calcio femminile. Alla nostra Manuela vanno i nostri migliori auguri ed un grandissimo in bocca al lupo”. Lo annuncia la società a cui la giovane è legata in un post su Facebook.

Inizia un sogno quindi per la giovane calciatrice Manuele Sciabica, prossimo a vestire la maglia del Sassuolo calcio femminile. Grande soddisfazione per la società e un grande in bocca al lupo dalla redazione di Favaraweb.