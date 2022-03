La favarese Manuela Sciabica mostra le sue doti tecniche nella partita Italia-Francia

Si è giocato mercoledì a Coverciano per la prima delle due amichevoli in programma tra le Nazionali femminili Under 16 di Italia e Francia. A fare parte della formazione Nazionale italiana la giovane favarese Manuela Sciabica, che a soli 16 anni si lancia in quella che appare come una strepitosa carriera calcistica. L’atleta, classe 2006, la scorsa stagione è stato prelevato dalla Scuola Calcio “Favara Academy” dal Sassuolo dopo aver convinto gli osservatori emiliani. Mercoledì 9 marzo, le ragazze di Jacopo Leandri sono scesi sul campo ‘Enzo Bearzot’ di Coverciano giocando la gara di questo loro percorso azzurro che hanno vinto per 2-0 contro la squadra transalpina. Nonostante l’1-0 del primo tempo, sono sempre le ragazze di Leandri a macinare gioco, con Manuela Sciabica che in più di un’occasione mostra le sue doti tecniche, costringendo la retroguardia avversaria agli straordinari. Si arriva così al 43’ del secondo tempo, quando Calegari completa la sua pregevole prestazione personale con un preciso calcio di punizione dal limite, che si insacca per il 2-0 finale.

Grande soddisfazione per la società e un grande in bocca al lupo alla giovane Manuela Sciabica dalla redazione di Favaraweb.

(Foto Figc)