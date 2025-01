La favarese Miriana Arnone protagonista su Canale Nove nella trasmissione “Chissà chi è”

Questa sera, 9 gennaio, il canale Nove trasmetterà la prima puntata dell’atteso game show “Chissà chi è”, condotto da Amadeus. Tra i protagonisti della serata, spicca il nome della favarese Miriana Arnone, che parteciperà come Biologa Nutrizionista. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, si distingue per una formula originale e coinvolgente: personaggi famosi, comici e artisti si cimentano nel gioco delle identità, cercando di indovinare la professione degli ospiti. In questa occasione, il compito sarà scoprire il lavoro svolto da Miriana Arnone. La trasmissione offrirà anche momenti di intrattenimento con esibizioni artistiche, stand-up comedy e monologhi. Miriana Arnone, stimata professionista e motivo di orgoglio per la comunità favarese, sarà al centro della scena in questa prima puntata. Ad affiancarla nel gioco ci saranno la showgirl Carmen Di Pietro e una special guest d’eccezione, Giovanna Civitillo. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vedere una concittadina rappresentare Favara in prima serata. L’appuntamento è per questa sera alle 21:30 su Nove. Non mancate!