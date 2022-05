Insegnante in pensione, poetessa per diletto, la favarese Pina Virgone presente alla Pro Biennale di Venezia con la poesia “All’ombra del mio sambuco”

Una favarese alla mostra internazionale Pro Biennale 2022 che si terrà dal 13 al 17 maggio nella splendida cornice della città di Venezia, nel contesto della più rinomata Biennale. Si tratta dell’insegnante, ormai in pensione, Pina (Giuseppa) Virgone che propone la poesia “All’ombra del mio sambuco”. L’intento della rassegna è quello di dare la possibilità ad artisti affermati ma anche a nuovi talenti di diventare i veri protagonisti ed esporre le proprie opere nella città d’arte per eccellenza, opere che spaziano in tutti i campi della cultura con le poesie che sono tra questi. Dalla mostra verrà tratto un prestigioso catalogo che conterrà anche il nome della poetessa favarese.

L’edizione 2022 usufruirà del prezioso contributo di grandi nomi del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, come il critico Vittorio Sgarbi, il sociologo di fama Francesco Alberoni, la scrittrice e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori, il fotografo Roberto Villa, la soprano e attrice Katia Ricciarelli, la già direttrice di “Chi” Silvana Giacobini, il critico d’arte Luca Beatrice e molti altri ancora.

Sull’importanza della rassegna così si è espresso Vittorio Sgarbi: “La Pro Biennale è la vera Biennale d’arte in Italia. Una possibilità per gli artisti di esprimersi liberamente ed essere considerati”.