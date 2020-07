La formazione Juniores del Pro Favara vince la fase provinciale del campionato Under 2019/2020 U. 19

E’ arrivata l’ufficialità. La Pro Favara ha vinto la fase provinciale del campionato under 19. La formazione gialloblù presieduta da Rino Castronovo si è piazzata al primo posto lasciando alle spalle l’Akragas, l’Empedoclina e altre formazioni blasonate che hanno militato in un girone molto combattuto.

La Juniores Pro Favara, allenata nel campionato 2019/2020 da Carmelo Trupia, con la collaborazione di Salvatore Pecoraro e la super visione del dirigente Rosario Sorse, è stata composta da ragazzi nati dal 2000 al 2003, provenienti prevalentemente dagli allievi delle scuole calcio Accademy e Virtus Favara.

Molti di questi promettenti giocatori hanno esordito in Eccellenza in prima squadra, convocati e mandati in campo dal mister Giovanni Falsone, a dimostrazione dell’ottimo lavoro fatto dallo staff tecnico nel settore giovanile.

“Siamo orgogliosi di questa vittoria nel girone provinciale – ci dice il Presidente Rino Castronovo- che premia un gruppo coeso e che ha fatto “squadra” anche lontano dal terreno di gioco e dagli spogliatoi. Ringrazio il Mister Carmelo Trupia, il suo collaboratore Salvatore Pecoraro, il dirigente accompagnatore Rosario Sorce e lo sponsor tecnico “Autoscuola Sant’Antonio”

La vittoria della formazione Juniores del proprio girone fa ben sperare per la stagione che si sta programmando e le cui basi partono proprio da un rafforzamento del vivaio con il prestigioso accordo con l’Udinese Academy, scuola calcio del club friulano diretto proprio da Luca Cavallo, l’ex giocatore di serie a che siederà sulla panchina del Pro Favara nel prossimo campionato.

La dirigenza gialloblu ha riconfermato, per il settore giovanile l’intero staff composto da Carmelo Trupia, Salvatore Pecoraro e Rosario Sorce e da quest’anno ci sarà anche il contributo professionistico del nuovo Direttore sportivo Francesco Lo Medico, talent scout di lungo corso, con collaborazione da anni in diverse società di Serie A e B italiane e anche con squadre straniere.