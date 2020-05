La “Lega fantacalcistica” dà in beneficenza

La costellazione della beneficenza è fatta di tante stelle che illuminano il vasto firmamento della solidarietà.

Una di queste stelle è “La lega fantacalcistica” che dona in beneficenza alla A.L.U.P. (Accendiamo una Luce Per) tutti i premi che erano destinati al loro torneo.

Ogni anno un gruppo di amici si organizza con una “Lega fantacalcistica” e si disputano tornei in base al campionato, ad inizio anno, formando otto squadre.

Quello di quest’anno era il settimo torneo consecutivo che questo gruppo di amici organizzavano con la “Lega fantacalcistica”.

A causa della pandemia causata dalCovid-19, purtroppo tutti gli avvenimenti sportivi e i campionati di calcio, di qualunque serie, sono stati interrotti, così pure si è dovuto interrompere quello della “Lega fantacalcistica” denominata “Tanum League”.

A dimostrazione che lo sport è anche insegnamento di vita, questi ragazzi hanno avuto la loro brillante idea di dare in beneficenza ledisponibilità economiche che erano in loro possesso per la disputa del loro torneo.

Quindi all’unanimità hanno deciso di acquistare bene di prima necessità per donarli a chi ne avesse bisogno, specie in questo periodo di grave crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria.

Ma questo gesto che di grande umanità hanno deciso di non farlo direttamente, non volendosi mettere in mostra, ma tramite appunto l’Associazione, non a scopo di lucro, A.L.U.P.

La lega fantacalcistica chiamata “Tanum League” è composta dal Presidente Antonio Vinciguerra e dai Fantallenatori: Vincenzo Valenti, Luigi Baio, Andrea Baio, Pietro Amato, Gaetano Casà,Ignazio Testasecca, Antonio Sanfilippo, Daniele Presti, Francesco Piazza, e Salvatore Simone.

A tutti loro va il grazie della Favara altruista e solidale.