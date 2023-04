La mostra di pittura “Paradiso delle pietre” di Vincenzo Patti si conclude domani, 18 aprile, dopo una settimana intensa di visite da parte del pubblico presso il suggestivo Palazzo Lombardo di Canicattì. Durante l’inaugurazione, avvenuta lo scorso 12 aprile, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare l’artista favarese Vincenzo Patti, che ci ha spiegato l’ispirazione che si cela dietro alle sue ultime serie di opere.

“Le pietre sono l’elemento principale della mia pittura. Mi piace trasformarle in oggetti di arte, rendere loro una vita nuova, grazie ai colori e alle forme che nascono dalla mia immaginazione”, ha spiegato l’artista. La mostra “Paradiso delle pietre” ha rappresentato per Vincenzo Patti un’importante occasione per mostrare il suo lavoro al pubblico. “È stato un grande onore realizzare questa mostra e mi fa molto piacere l’interesse che ha suscitato”, ha dichiarato Patti.

Tra i visitatori della mostra si sono visti molti appassionati d’arte, ma anche molti curiosi e semplici amanti della bellezza. “Le opere di Vincenzo Patti mi hanno colpito per la loro originalità e per la loro capacità di trasmettere una forte emozione”, ha detto uno dei visitatori.

L’esposizione ha ospitato una ventina di opere realizzate con diverse tecniche pittoriche, dalle classiche tele ad olio alle più moderne superfici in acquarello. La mostra “Paradiso delle pietre” sta per concludersi con successo, lasciando il pubblico con un’esperienza artistica unica ed emozionante. L’arte di Vincenzo Patti ha dimostrato ancora una volta di avere il potere di trasformare la realtà in qualcosa di magico e di ispirare la creatività e l’immaginazione di tutti coloro che l’hanno ammirata.

Qui sotto le video-interviste: