La Nebrosport pronta per la sesta tappa della coppa slalom di 5^ zona a Sambatello

E’ stata una stagione insolita anche per il mondo dei motori, in cui soprattutto l’assenza del pubblico causa Covid-19 ha creato un grande vuoto per tutti gli appassionati. Nonostante ciò, la scuderia Nebrosport ha comunque portato a termine numerose presenze e vittorie grazie ai propri alfieri che di settimana in settimana hanno rappresentato i colori rossoblù. Questo fine settimana, del 5 e 6 dicembre 2020, per chiudere il campionato coppa slalom di 5^ zona, il team santangiolese ha confermato la presenza all’11° trofeo Città di Sambatello in Calabria, organizzato dalla scuderia ‘Piloti per Passione’.

Dopo essersi laureato campione siciliano di classe RS1.6 con il successo dello Slalom di Torregrotta, sarà Francesco Di Stefano a scendere in pista per la Nebrosport al volante di Peugeot 106 nella trasferta in Calabria con un solo obiettivo: portare a casa il secondo alloro della stagione nel gruppo Racing Start per la Coppa slalom 5^ zona.