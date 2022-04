La Nebrosport pronta per un weekend in ‘Salita’

Prosegue la stagione della Nebrosport che si appresta ad entrare in un periodo ricco di eventi. Si comincia da questo fine settimana, nel quale la scuderia santangiolese dovrà affrontare la prima salita dell’anno, in occasione della seconda edizione della Cronoscalata Linguaglossa, in programma oggi sabato 23 e domenica 24 aprile 2022. Due portacolori in pista per il team rossoblù, determinato a tenere alta la propria bandiera.

In ordine di partenza, sarà Mattia Tirintino a rompere il ghiaccio per la scuderia Nebrosport. Il driver di San Piero Patti, alla prima presenza stagionale dopo l’ultima buona prova dello scorso anno al Tindari Rally, scenderà in pista al volante di Peugeot 106 di classe N1600.

Stessa classe di appartenenza e stesse origini sampietrine per Enrico Falsetti, anche lui tra i protagonista della Cronoscalata Linguaglossa al volante di Peugeot 106. Dopo lo sfortunato ritiro dello slalom di Altofonte nell’ultima apparizione dello scorso anno, il driver spera di aprire al meglio il suo 2022.