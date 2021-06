La Nebrosport si tuffa sul 19° Rally di Caltanissetta

Alla vigilia di un’estate che si preannuncia molto calda, la Nebrosport assaggerà le prime altissime temperatura stagionali il prossimo fine settimana del 12 e 13 giugno 2021 in occasione del Rally di Caltanissetta. Organizzata dalla Caltanissetta Corse in collaborazione con l’automobile Club di Caltanissetta, la gara sarà valida come prova di Coppa Rally di Zona 8^ con coefficiente di 1,5. Tra i circa 70 iscritti già confermati all’interno della competizione, un equipaggio verrà schierato proprio dalla Nebrosport.

A rappresentare sugli asfalti nisseni i colori rossoblù sarà infatti il santangiolese Salvatore Prestipino in coppia con Francesco Vercelli su Clio Williams di classe A7. Voglia di rivalsa per entrambi in questo secondo appuntamento stagionale, dopo aver fatto i conti con la sfortuna alla Targa Florio lo scorso maggio per la rottura di un ammortizzatore che li aveva messi fuori gioco. Il Rally di caltanissetta si articolerà su un percorso composto da sei prove speciali, per un totale di 51 chilometri cronometrati. Il via è previsto alle 9.00 di domenica 13 giugno dal Centro Culturale Polivalenta.