La Nebrosport supera le avversità allo Slalom di San Cataldo

Non è stato un weekend fortunatissimo per la scuderia Nebrosport, in occasione del 4° Slalom Roccella-San Cataldo andato in scena domenica 3 aprile 2022. Il team rossublù ha dovuto lottare con la dea bendata a causa di un guasto che ha colpito il proprio portacolori ad inizio slalom, riuscendo però a portare a termine la kermesse e trovare un grande successo. Gara travagliata per Alfonso Belladonna che a causa della rottura di un semiasse nella manche di ricognizione, dopo aver sostituito il semiasse e preso il via alla terza manche, il driver ucriese ha conquistato, al volante della sua Fiat Uno Turbo, il primo posto di classe S7, il primo di gruppo speciale e l’ottavo assoluto.