“La Passione di Cristo in uno scatto”: il concorso fotografico che celebra la tradizione millenaria di Naro

Naro, in provincia di Agrigento, è una città con una lunga storia e una grande tradizione religiosa. Ogni anno, in occasione della Settimana Santa, si svolge una rappresentazione drammatica-religiosa molto commovente e particolarmente sentita chiamata “Mortorio”. Questa tradizione ha radici molto antiche, risalenti al 1807, ma continua ancora oggi grazie all’impegno degli attori dell’associazione “CAMICO, iContemplATTIVI”.

Per celebrare la bellezza e l’importanza di questa manifestazione, l’Associazione Culturale “Narocco” in collaborazione con l’associazione “iContemplattivi” ha deciso di organizzare il primo concorso fotografico “La Passione di Cristo in uno scatto”. L’obiettivo del concorso è di raccontare la manifestazione attraverso gli occhi del pubblico e di catturare l’emozione e la devozione che animano la città durante la Settimana Santa.

Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. I partecipanti dovranno pubblicare le loro foto direttamente sulla bacheca della pagina Facebook “La Passione di Cristo in uno scatto”. Le due migliori foto, una a colori e una in bianco e nero, saranno premiate con il Premio “La Passione di Cristo in uno scatto”. Le foto vincitrici verranno utilizzate nei depliant e nei manifesti di promozione della festa dell’anno successivo.

Inoltre, tutte le foto saranno messe a disposizione di chi ne farà richiesta e verranno pubblicate sui giornali locali. Ci sarà anche una mostra fotografica con tutte le foto partecipanti, che sarà aperta al pubblico durante le festività di San Calogero.

La Passione di Cristo è un evento che coinvolge tutta la città e che attira anche molti visitatori da fuori. Grazie al concorso fotografico “La Passione di Cristo in uno scatto”, i partecipanti potranno immortalare questi momenti di grande intensità e condividerli con il mondo intero. L’obiettivo del concorso è anche quello di promuovere la città di Naro e la sua tradizione religiosa, invitando sempre più persone a partecipare alla festa.

Il concorso fotografico “La Passione di Cristo in uno scatto” rappresenta un’occasione unica per catturare l’essenza di una tradizione millenaria e per celebrare la devozione e la spiritualità che animano la città di Naro durante la Settimana Santa. Non resta che aspettare il 2 e il 7 aprile 2023 per scoprire le foto più belle e commoventi scattate durante la manifestazione.