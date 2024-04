La passione e la riflessione dietro a ‘I Tre Appuntamenti’: Un viaggio autobiografico attraverso l’amore e l’accettazione

Nel mondo della letteratura, dietro ogni pagina si nasconde una storia, spesso segreta e personale, che dà vita alle parole scritte. Abbiamo avuto l’onore di parlare con l’autore di “I Tre Appuntamenti”, un romanzo che cattura il cuore e l’anima con una narrazione ispirata da un amore non corrisposto, ma che ha portato alla luce importanti riflessioni sulla vita e sull’umanità. L’autore, Antonio Borsa, ha condiviso con noi l’ispirazione dietro questa opera commovente. “Nasce nel periodo in cui ho incontrato una ragazza che mi ha fatto riprovare sensazioni d’amore ormai sopite da venti anni,” ha rivelato l’autore, ricordando quel momento cruciale. “Fu amore a prima vista e ho lottato per lei in tutti i modi. Sfortunatamente, non è andata bene; non ero il suo tipo.”

Questo incontro, pur se breve e non corrisposto, ha acceso una scintilla creativa nell’autore, che ha trovato nel processo di scrittura una forma di guarigione. “Scrivere, che è tra l’altro la mia grande passione, mi ha aiutato tanto in quel momento di difficoltà,” ha confessato. “‘I Tre Appuntamenti’ nasce così, con una storia personale su cui ci ho romanzato al fine di dare un degno finale ad un amore che non meritava di sparire nell’oblio.”

L’autore ha voluto condividere questa storia particolare perché ritiene che il protagonista del suo libro, Dorian, incarna un importante messaggio universale. “Il protagonista, esattamente come ho fatto io, ha rispettato la sua amata anche dopo essere stato rifiutato,” ha spiegato. “Ha accettato il rifiuto e l’ha lasciata andare come dovrebbe fare ogni persona al mondo.”

Questo romanzo, che ha come fulcro la dignità e il rispetto nel confronto con un rifiuto amoroso, arriva in un momento cruciale della società. “Viviamo in un’epoca in cui se ne sentono di ogni, di innamorati che ammazzano le persone che dicono di amare,” ha sottolineato l’autore con un’espressione grave. “Nel 2024 non è più accettabile, e libri così, che mostrano il modo giusto di comportarsi quando si è rifiutati, devono fungere da esempio.”

Ma “I Tre Appuntamenti” va oltre il tema dell’amore non corrisposto. Il libro sottolinea l’importanza di abbattere le barriere sociali e culturali. “Le differenze di ogni tipo devono cessare assolutamente,” ha detto l’autore con passione. “Il protagonista, Dorian, si ritrova in una comitiva di gente completamente differente da lui, ma con il tempo si accorgerà che quella differenza socio-culturale che c’è, in realtà non c’è. Quando c’è il cuore, l’empatia e la generosità, non c’è differenza che tenga.”

“I Tre Appuntamenti” promuove un messaggio di inclusione e tolleranza. “Che uno sia etero, gay, bianco o nero non fa differenza,” ha sottolineato l’autore. “Se hai un cuore puro, hai vinto. Sono temi che tutti dobbiamo comprendere e imparare, affinché certi pregiudizi tacciano per sempre.”

Questo libro non è solo un’opera di finzione; è un invito alla riflessione e all’azione. La sua genesi in un amore non corrisposto è diventata un’opportunità per trasmettere un messaggio di speranza e umanità in un mondo che ne ha tanto bisogno.