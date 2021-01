La pizza DOC ed i sapori di Favara al 71esimo Festival di Sanremo grazie a Carmelo Pistritto

I sapori e le eccellenze della tradizione favarese saranno protagonisti alla 71esima edizione del Festival di Sanremo grazie a Carmelo Pistritto pizzaiolo della “Pizzeria da Pistritto” che rappresenterà la città di Favara al Team Food San Remo D.O.C. 2021.

“Sono orgoglioso di poter portare al Festival della canzone italiane le eccellenze della nostra terra – ha dichiarato Carmelo Pistritto”.

Trent’anni compiuti da poco, Carmelo Pistritto non è solo un pizzaiolo, ma è anche un imprenditore molto conosciuto a Favara. Da più di dodici anni gestisce due pizzerie grazie alle sue qualità professionale.

“La mia passione per la pizza nasce all’età di 10 anni, – continua Carmelo – seguendo mio padre nel campo della ristorazione. Sono sempre stato incuriosito dallo sperimentare più cose possibili, però allo stesso tempo mi sento un tradizionalista. Mi chiamo Carmelo Pistritto e ho 30 anni”.

Carmelo ha imparato il mestiere di pizzaiolo giovanissimo allorché aveva solo 10 anni e da allora, frequentando diversi corsi di formazione e specializzazione, partecipando a molteplici concorsi è diventato maestro di quest’arte.

“La mia vita lavorativa è abbastanza impegnativa – conclude Carmelo Pistritto – perché gestisco due locali, uno a Favara e un altro ad Agrigento. Nel 2019 sono stato un concorrente del Boss delle pizze su Alice TV, raggiungendo il Terzo posto e nel 2020 non più come concorrente ma come giudice di gara. Ho partecipato a diverse gare qui in Sicilia, classificandomi sempre tra i primi posti.”

Quindi, dalla redazione di Favaraweb, non ci resta che augurarti un in bocca al lupo.