La pizza “Sitàri” della Sorce Family conquista Las Vegas

Una agrigentina tra le migliori pizzerie del mondo. Sì, perché al terzo posto c’è proprio una pizzeria di Agrigento: Sitàri – Sorce Family.

Grande successo per la pizzeria “Sitàri Sorce Family”, presieduta dalla famiglia Sorce, in trasferta a Las Vegas, in occasione del Pizza Expo 2022, che riunisce oltre 15mila professionisti. Filippo e Giorgio Sorce della Pizzeria Sitari di Agrigento hanno ottenuto rispettivamente il terzo posto all’International Pizza Challange. Una sorpresa, ma neanche tanto, considerato che la pizzeria creata dalla famiglia Sorce in pochi anni ha già collezionato diversi riconoscimenti prestigiosi.

I cugini Filippo e Giorgio Sorce si erano iscritti in due categorie in cui erano ammesse solo 80 pizzerie da tutto il mondo. Le due categorie erano “Pizze Tradizionali“, dove hanno presentato la loro pizza Cudduruni (con pomodoro, pecorino siciliano, acciuga, aglio) e “Pizze Non Tradizionali” con due pizze: Sitàri (con fior di latte, misticanza, tartare di manzo Modicano, maionese al cappero di salina, tuorlo d’uovo marinato e grattugiato, scorza di limone) e Sciavurusa (con fior di latte, vellutata di piselli, prosciutto cotto, carciofino grigliato sott’olio, sesamo nero tostato, fonduta di scamorza affumicata delle Madonie).

“Questa mattina ci siamo svegliati con questa bellissima notizia, – scrivono Filippo e Giorgio Sorce in un post su Facebook – siamo arrivati terzi al campionato mondiale della pizza a Las Vegas. Siamo sul tetto del mondo. Siamo super emozionati del risultato. Un sogno che si avvera. Grazie mille a tutti.”