La pizzeria Très Chic di Favara: nuovo look e sede gourmet, domani l’inaugurazione

La pizzeria Très Chic di Favara è pronta a inaugurare una nuova fase della sua storia, con un trasferimento e un restyling che segneranno un’importante svolta. A partire da domani, i clienti potranno scoprire la nuova sede, situata a pochi metri dall’attuale location, ma con un design completamente rinnovato e una nuova identità. Fondata il 12 dicembre 2012 dai fratelli Ignazio e Gerlando Chianetta, la pizzeria è stata sin dall’inizio l’espressione di un sogno imprenditoriale. La passione dei fratelli per l’arte della pizza e la dedizione al lavoro hanno fatto di Très Chic un punto di riferimento per i buongustai della zona.



L’espansione del marchio non si è fermata a Favara: nel 2017, Gerlando Chianetta apre la sede di Canicattì, consolidando il successo dell’impresa familiare. Oggi, dopo dodici anni, il trasferimento della sede di Favara rappresenta non solo uno spostamento logistico, ma una vera e propria trasformazione. Très Chic evolve in una pizzeria gourmet, pronta a offrire ai suoi clienti un’esperienza culinaria di livello superiore, in un ambiente che combina eleganza e accoglienza. La nuova sala si distingue per uno stile moderno e lussuoso, con un angolo relax dedicato, colori vivaci pensati per rendere l’esperienza visiva piacevole e rilassante, e poltrone progettate per garantire il massimo comfort durante i pasti. Questo importante cambiamento riflette la costante voglia di innovazione di Ignazio Chianetta, che mira a mantenere alta la qualità che ha sempre contraddistinto Très Chic, senza mai dimenticare la tradizione.

Non vogliamo svelare tutti i dettagli in anteprima: per scoprirli, vi invitiamo a partecipare di persona all’inaugurazione di domani alle ore 20:00 dove potrete vivere in prima persona il nuovo volto di Très Chic. Con il suo look rinnovato e l’offerta gourmet, la pizzeria Très Chic di Favara si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, confermandosi come uno dei nomi di punta nel panorama della ristorazione locale.