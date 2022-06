La Pro Favara annuncia l’accordo con Giovanni Fricano, centrocampista ex Mazarese con un passato in Lega Pro e serie D. Il Presidente Castronovo: “Stiamo potenziano un organico già competitivo”

La SSD Pro Favara 1984 mette a segno un altro colpo grosso di mercato per potenziare il reparto centrale del campo. Alla corte di Francesco Tudisco arriva Giovanni Fricano, 29 anni, palermitano , lo scorso anno con la maglia della Mazarese ed uno dei centrocampisti più forti dell’Eccellenza.

“Visione di gioco, duttilità nei ruoli, esperienza: sono queste le caratteristiche principali – ci dice il direttore sportivo Tino Longo- di Giovanni Fricano, giocatore che vanta una carriera di tutto rispetto, con diversi campionati da protagonista anche in serie D e Lega Pro”.

Cresciuto nel Calcio Sicilia Fricano ha maturato le prime esperienza in maglia rosanero del Palermo disputando i campionati giovanissimi, allievi e nel 2010 quello di Primavera. Poi il debutto in serie D a Castel Rigone, in C2 ad Aversa, in D con la Battipagliese, in Eccellenza con Cus Palermo, Atletico Campofranco, Troina, Mussomeli.

“Il salto di categoria con la maglia del Siracusa –continua Tino Longo- in Lega Pro con 27 gare disputate tutte ad altissimo livello”.

Soddisfatto per l’accordo raggiunto il presidente Rino Castronovo. “Dopo la riconferma di Tudisco e la prima riunione tecnica – dice Castronovo- con i miei collaboratori e massimi dirigenti abbiamo dato mandato al DS Tino Longo e all’area tecnica di muoversi per potenziare l’organico. Aver portato già a Favara l’attaccante De Luca ed il centrocampista Fricano, entrambi tra i migliori della passata stagione con le maglie di Enna e Mazarese è un chiaro segnale ai nostri tifosi che i nostri non sono proclami di mercato ma fatti”.