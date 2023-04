La Pro Favara “chiama” Favara: “Tutti allo stadio. Riempiamolo!”

Al via la prevendita per la semifinale play off con il Don Carlo Misilmeri. Cresce l’attesa per la semifinale di play off con il Don Carlo Misilmeri. La Pro Favara domenica 30 aprile (fischio d’inizio ore 16.00) al “Bruccoleri” chiama a raccolta i propri tifosi. Anche per questa partita la società ha chiesto l’inversione dei settori, permettendo ai propri sostenitori di poter usufruire della gradinata, la cui capienza è di 1250 posti. In tribuna coperta saranno ospitati i tifosi del Misilmeri. Da domani al via la prevendita presso la segreteria dello Stadio “Bruccoleri”, il Bar Itria e la sede dei gruppi Ultras organizzati al Casello. Questi i prezzi in prevendita (da mercoledì a sabato):

8 euro intero

3 euro ridotto fino a 14 anni.

Questi i prezzi al botteghino domenica:

Tribuna centrale coperta (settore ospiti) 10 euro.

Gradinata (settore tifosi locali) 10 euro.

Non saranno validi abbonamento campionato e tessere. Saranno accreditati giornalisti e tesserati FIGC