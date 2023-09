La Pro Favara continua a brillare: Vittoria 2-0 contro il Misilmeri

Nel calcio dominicale, la Pro Favara ha fatto un’altra dimostrazione del suo potenziale, espugnando al Giovanni Aloisio di Misilmeri con un convincente 2-0 contro la Don Carlo. La formazione guidata dall’ allenatore Gaetano Catalano ha sfoderato una prestazione di grande classe, mettendo costantemente in difficoltà la difesa avversaria e dimostrando di essere una squadra da tenere d’occhio in questa stagione.

Il match è iniziato subito sotto il segno dei gialloblù, con un calcio d’angolo che ha fatto reclamare un gol da parte della squadra ospite. Il pallone sembrava aver oltrepassato la linea di porta, ma l’arbitro e i suoi assistenti hanno deciso di far proseguire il gioco. Il momento chiave della partita è arrivato al 16′ minuto, quando Ficarrotta ha realizzato un gol da capogiro che ha portato la Pro Favara in vantaggio. L’ex calciatore del Palermo ha mostrato una tecnica straordinaria, eludendo la difesa avversaria con una serpentina magistrale e sferrando un potente sinistro che ha trafitto il portiere avversario. Il numero 11 gialloblù è riuscito a superare praticamente tutti i suoi marcatori, dimostrando la sua classe indiscutibile. Al termine del primo tempo, la Pro Favara si è trovata in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa, la squadra di casa ha cercato di mettere pressione su Ceesay, il portiere ospite, ma la Pro Favara ha gestito con maestria il suo vantaggio, evitando rischi inutili. Nel momento cruciale del match, al 96′, è stato concesso un calcio di rigore alla Pro Favara, da cui Retucci è partito con grande sicurezza e non ha sbagliato. Il risultato finale è stato un convincente 2-0 a favore dei gialloblù.

Con questa vittoria preziosa, la Pro Favara ha accumulato 7 punti in classifica, rimanendo a soli due punti dalle capoliste Nissa e Athletic Club Palermo. La squadra sta dimostrando una grande coesione e un gioco di squadra impressionante, e i suoi tifosi non possono fare altro che attendersi grandi cose dalla stagione in corso.