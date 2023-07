La Pro Favara presenta i nuovi difensori e il progetto per la stagione: obiettivo promozione in Serie D

Questa mattina, presso lo stadio “Bruccoleri”, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei nuovi giocatori della Pro Favara, Fabrizio Bontempo ed Alexandro Noto, entrambi difensori con un passato calcistico rispettivamente nelle squadre di Paternò e Akragas. La loro acquisizione si preannuncia fondamentale per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato della squadra e per realizzare il progetto ambizioso della promozione in Serie D. All’evento erano presenti i massimi vertici societari, Rino Castronovo e Totò Marrone, insieme al Direttore Sportivo Tino Longo e altri dirigenti, tutti desiderosi di illustrare ai media e ai tifosi il piano per la prossima stagione calcistica.



In apertura, il presidente Rino Castronovo ha espresso grande fiducia nei nuovi acquisti, sottolineando l’importanza di costruire una squadra competitiva che possa lottare per gli obiettivi di vertice nel campionato. Ha inoltre sottolineato il forte desiderio di tornare nella prestigiosa Serie D, categoria nella quale la Pro Favara ambisce a competere con determinazione. Il Direttore Sportivo Tino Longo ha aggiunto che i nuovi difensori si integreranno perfettamente nel gruppo, portando la loro esperienza e professionalità per aumentare le potenzialità della squadra e affrontare al meglio il percorso stagionale.



La conferenza stampa ha fornito anche alcuni dettagli sulle iniziative che la dirigenza ha programmato per coinvolgere e motivare ulteriormente i tifosi. A fine luglio verrà lanciata la campagna abbonamenti, dando così la possibilità ai sostenitori di sostenere la squadra fin dall’inizio e di essere protagonisti della sua crescita e successo. Un altro aspetto importante per il club è la ristrutturazione dello stadio “Bruccoleri”. I lavori, già avviati, hanno come primo obiettivo il rifacimento degli spogliatoi, per garantire al team un ambiente adeguato e funzionale per la preparazione della seconda parte della stagione calcistica, dopo la pausa estiva di ferragosto.

In un momento particolarmente significativo per la società, in cui si celebra il quarantesimo compleanno della fondazione del club, i massimi vertici societari, Castronovo e Marrone, hanno lanciato un appello agli imprenditori e commercianti della città per sostenere economicamente la stagione prossima. Questo gesto di generosità avrebbe un duplice scopo: da una parte, rendere omaggio al club nel suo importante anniversario, dall’altra contribuire a dare una spinta decisiva alla squadra nella corsa verso la promozione in Serie D. La Pro Favara si prepara quindi a una stagione piena di aspettative e ambizioni, con l’obiettivo di riportare la città al centro del panorama calcistico locale e di regalare ai tifosi emozioni e soddisfazioni in occasione del quarantesimo anniversario della fondazione del club.