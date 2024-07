La prof.ssa Nancy Arena eletta nuova Presidente del Lions Club Agrigento Host

Adriano Barba conclude il suo anno di presidenza del Lions Club Agrigento Host con il suggestivo passaggio della campana, un momento di grande tradizione e simbolismo per il club. A succedergli è la Prof.ssa Nancy Arena, un’illustre docente universitario e presidente del Polo Didattico Arentra. La Prof.ssa Arena, che guiderà il nuovo anno sociale lionistico 2024/2025, porta con sé una reputazione impeccabile. È riconosciuta non solo per le sue altissime qualità personali e la significativa cultura, ma anche per le sue grandi doti umane, morali ed etiche. La sua carriera accademica è altrettanto prestigiosa, rendendola una figura stimata e apprezzata in tutta la provincia di Agrigento. Il Lions Club Agrigento Host guarda con entusiasmo al futuro sotto la guida della Prof.ssa Arena, confidando nel suo impegno e nella sua visione per continuare a promuovere i valori del club e a realizzare importanti iniziative sul territorio.



L’intervento della neopresidente Nancy Arena: “E’ con profonda emozione che, prendo la parola in qualità di presidente poiché, l’evento di stasera assume un rilevante significato, il passaggio della campana, il momento celebrativo più importante della vita del club perché segna la continuità nel servizio. Un servizio di qualità vissuto in questa tappa lionistica che lascia tutti noi testimoni di un lionismo arricchito di segni tangibili e intriso di forti emozioni; consentitemi di rivolgere ad ognuno di voi un sentito ringraziamento per la fiducia conferitami, che spero di ricambiare servendo accanto allo staff e tutti voi nel migliore dei modi. Complimenti al presidente uscente, a te Adriano, a tutta la squadra per aver saputo cogliere il cambiamento nel servire, per i brillanti risultati raggiunti, per aver affrontato temi importanti, raggiungendo successi e soddisfazioni. Complimenti e grazie anche a te, Daniela, per aver collaborato costantemente ed egregiamente alla vita del club. Il club si è distinto per avere affrontato temi importanti, ed è in questa ottica che partiremo e lo faremo, certamente, dai service che sono stati negli anni passati portati avanti, alcuni dei quali saranno riconfermati. Si presentano però ulteriori sfide, tra le più importanti sarà l’appuntamento di Agrigento capitale della cultura 2025 che ci deve trovare pronti e consapevoli. La centralità, pertanto, dovrà essere appunto la cultura, quale motore di sviluppo e di cambiamento sociale. continueremo a dare qualità ai service saremo fonte informativa e preventiva nelle scuole, ci saremo al servizio dei bambini in ospedale, nei teatri, per le fasce deboli, rispondendo alle esigenze del territorio, a fianco di associazioni e delle istituzioni, creando condivisione e sinergia tra clubs di zona e di distretto, con particolare attenzione alla fondazione. Saranno oggetto di particolare attenzione le cause umanitarie globali, che sono, parte integrante del nostro essere lions, cause che ci aiutano ad essere presenti nelle diverse criticità sociali: dalla salute, al diabete, al cancro infantile, alla povertà alimentare, all’autismo e inclusione, all’intelligenza artificiale come opportunità e rischi, tematiche sempre in linea con il distretto. Vi chiedo dunque di camminare tutti insieme seguendo le tre parole chiave del nostro governatore, prof. Mario Palmisciano, con rispetto, armonia e sorriso, concentrando le nostre energie e le nostre risorse su ciò che insieme possiamo fare, perché nessuno è migliore e nessuno è diverso. Ancora grazie, vi abbraccio tutti con affetto, e prima di augurarvi una buona continuazione di serata, vorrei chiamare accanto a me il mio staff costituito dal segretario: Mariella di Grigoli cerimoniere: Emanuele Farruggia tesoriere: Luigi Ruoppolo”.