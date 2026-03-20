La ricerca di candidati a sindaco del Comune di Agrigento: Rino La Mendola ribadisce l’indisponibilità a una sua candidatura

“Sono lusingato delle proposte ricevute da più settori della società civile e da diversi schieramenti politici per una mia candidatura a sindaco di Agrigento, per il prossimo mandato 2026-2031. Tuttavia, come ho già avuto modo di spiegare ai gentili proponenti, non sono disponibile alla candidatura in quanto da tanti anni ho scelto una strada diversa: quella di rappresentante della categoria degli architetti, ruolo che nel tempo ho svolto a livello locale, regionale e nazionale e ritengo incompatibile con quello di sindaco”. Con queste parole, il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola, dopo la comparsa su un noto network locale del suo nome tra i probabili candidati a sindaco di Agrigento, conferma di avere ricevuto diverse proposte, di ringraziare i proponenti per la fiducia allo stesso riposta, ma di avere sempre ribadito la sua NON disponibilità alla candidatura. “Auguro ai candidati – conclude La Mendola – una campagna e una competizione elettorale serena, finalizzata alla scelta del miglior sindaco per la città dei templi per il prossimo quinquennio”.