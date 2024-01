La sagra del Mandorlo in Fiore 2024: Aperte le iscrizioni per gli espositori

In seguito all’annuncio ufficiale della Sagra del Mandorlo in Fiore, che si terrà dal 9 al 17 marzo 2024, l’Amministrazione comunale ha emanato il provvedimento prot.n.1581 del 8 gennaio 2024 per l’avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione della “Fiera del Mandorlo in Fiore 2024”. Le aree individuate per l’evento comprendono Viale della Vittoria, Villa Bonfiglio, Porta di Ponte, Piazzale Ugo La Malfa e Piazza Marconi, ciascuna destinata a diverse tipologie di espositori, da quelli artigianali alimentari a associazioni senza scopo di lucro. Secondo quanto previsto dalla L.R. del 1 marzo 1995 n. 18 e dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 20 febbraio 2024 tramite PEC all’indirizzo suap@pec.comune.agrigento.it.

Le richieste dovranno essere corredate da documenti quali la licenza itinerante, la visura camerale aggiornata entro sei mesi e la dichiarazione dei requisiti morali allegata. Prima dell’autorizzazione definitiva, le imprese selezionate saranno tenute a effettuare i pagamenti relativi a CUP (canone unico patrimoniale), Tari e diritti di segreteria. Eventuali modifiche al programma saranno comunicate attraverso successivi avvisi ufficiali. L’attesa è alta per la Fiera del Mandorlo in Fiore 2024, che promette di offrire un’ampia varietà di prodotti e iniziative per i cittadini e i visitatori.