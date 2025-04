LA SCIENZA AL SERVIZIO DI TUTTI CON LA PROFESSORESSA DANIELA LUCANGELI. “QUANDO EDUCARE È PIÙ DIFFICILE. La scuola che vorrei”.

Al Teatro Luigi Pirandello di Agrigento si è svolto ieri un importante convegno programmato all’interno degli eventi culturali di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Il convegno è stato organizzato dall’ANP Associazione Nazionale Presidi sezione della provincia di Agrigento con l’illustre presenza della Dottoressa Daniela Lucangeli, scienziata e professoressa dell’Università di Padova, luminare nazionale ed internazionale di neurosviluppo, neuroscienze, apprendimento, dsa, psicologia e pedagogia. Dopo i consueti ringraziamenti e saluti istituzionali del Sindaco di Agrigento Dott. Francesco Miccichè, a coordinare i lavori è stata la Presidente provinciale ANP Prof.ssa Maria Rosaria Provenzano e alla presenza del referente regionale Maurizio Franzò e di quello nazionale Antonello Giannelli e di Bernardo Moschella neo provveditore agli studi di Agrigento.



Durante i lavori si è evidenziato l’importanza e la necessità della “scienza al servizio di tutti”, ossia quella che non rimane dentro le università e tra gli specialisti, ma che si mette al servizio di tutti, soprattutto del mondo della scuola, per puntare su didattiche specifiche, che vadano incontro alle esigenze emotive dei singoli studenti lavorando considerando gli effetti sui loro cortocircuiti emozionali. Alla fine dei lavori alla Prof.ssa Daniela Lucangeli è stato consegnato da Gabriella Caramazza presidente del Premio Internazionale Barone Antonio Mendola, organizzato dall’APS Nuvola Bianca di Favara, un Premio Speciale della Giuria dedicato a personalità nazionali ed internazionali che si distinguono particolarmente nel loro impegno esistenziale con la seguente motivazione: per il suo impegno che la distingue a favore degli studenti con vulnerabilità dell’apprendimento e per il calore e la lungimiranza nella valorizzazione del loro potenziale umano.