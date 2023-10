La Scuola Crazy Dance di Favara spicca a “Miss TEENAGER ITALY”

La favarese Asia Crapanzano si aggiudica il titolo di “Miss TEENAGER ITALY Saranno Famose”.

L‘atteso evento Miss TEENAGER ITALY ha fatto il suo trionfante ritorno alla ribalta nazionale e ha illuminato il palcoscenico del Cinecittà World Theater 4 con una serata spettacolare, carica di talento e bellezza. Questa manifestazione, ideata da Loreto Chiarliti e prodotta dalla Freestyle Diva Management di Giuseppe Caggegi, ha visto Carmen Morello brillantemente assumere il ruolo di conduttrice, guidando i concorrenti e gli ospiti attraverso un affascinante talent show.



L’evento non ha deluso le aspettative, presentando non solo le aspiranti Miss TEENAGER ITALY, ma anche i partecipanti al concorso Mister Teenager Italy, i giovani talenti dei Bambini Italiani Talent e le graziose Lady&Mister Over Italy. E’ stato un trionfo di talenti, con esibizioni che hanno spaziato dalla musica alla danza, dalla moda alle arti varie. I concorrenti, suddivisi in categorie per fasce d’età che comprendevano Baby, Junior, Teenager e Senior, hanno fatto onore alle loro categorie, mettendo in mostra abilità e passione per le arti.



La danza ha svolto un ruolo di primo piano nella serata, grazie alla partecipazione della scuola CRAZY DANCE, con coreografie curate dall’insegnante Marzia Di Maria, rinomata coreografa di Favara. Il culmine della manifestazione è stato raggiunto con l’annuncio della vincitrice del titolo Miss TEENAGER ITALY Saranno Famose, che avrà l’opportunità di partecipare al Contest “Saranno Famose”. La giovane siciliana di Favara, Asia Crapanzano, ha vinto il titolo di Miss TEENAGER ITALY Saranno Famose ed è stata premiata con una borsa di studio offerta da Carmen Morello e un book fotografico.

Ecco l’elenco del corpo di ballo che hanno partecipato al Contest:

Asia Mariapia Crapanzano, Siria Carol Crapanzano, Ivonne Crapanzano (5 anni), Aurora Modica, Miriam Mendolia, Carol Agro’, Aurora Cusumano, Siria Lentini, Denise Patti, Giorgia Terranova, Viola Contino, Carla Simone e Emma Puccio.

Miss TEENAGER ITALY 2023 è stata una celebrazione di talento, grazia e bellezza giovanile, che ha dato alle giovani aspiranti artiste la possibilità di brillare in un palcoscenico nazionale. Con Asia Crapanzano pronta ad affrontare il Contest “Saranno Famose”, il futuro sembra radiante per la nuova Miss TEENAGER ITALY e per tutte le altre partecipanti che hanno reso questa serata un evento indimenticabile.