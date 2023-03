La scuola di canto Arcadia domina la prima edizione di The Voice Kids su Rai Uno, presentando giovani talenti di alto livello

La prima edizione di The Voice Kids Italy, la trasmissione canora per bambini, ha debuttato su Rai Uno presentando alcuni dei giovani talenti più promettenti della musica italiana. In particolare, la scuola di canto Arcadia di Favara, guidata dalla rinomata insegnante Angela Maniglia e con le insegnanti Giusy Sciara e Morena Sinnona, ha dimostrato di essere di alto livello.

La serata è stata aperta dalla giovane Mia Arnone di soli 7 anni, proveniente da Castrofilippo, che ha eseguito una cover dal titolo “Ciao Ciao” di Rappresentante di lista con una padronanza del palco sorprendente per la sua età. La scuola Arcadia ha continuato a impressionare con la performance di Ilary Alaimo di Montedoro, che ha cantato il celebre brano di Whitney Houston “I Will Always Love You” e ha conquistato l’apprezzamento dei giudici, in particolare di Gigi D’Alessio.



Questi giovani artisti hanno dimostrato una grande passione e impegno per la musica, grazie alla guida attenta dei loro insegnanti. La scuola di canto Arcadia rappresenta un’importante realtà formativa per i giovani talenti che aspirano a diventare cantanti professionisti, offrendo un’esperienza di apprendimento completa e di alta qualità. Siamo sicuri che questi futuri giovani cantanti avranno ancora molto successo e siamo ansiosi di vedere le loro future performance.

Guarda i video alle Blind Audition: