La scuola di danza “A.S.D. Crazy Dance Studio” di Favara trionfa al concorso “Roma che danza contest”

La scuola di danza “A.S.D Crazy Dance Studio” di Favara capitanata dall’insegnata Marzia Di Maria ha ottenuto un grande successo al concorso nazionale “Roma che danza contest”, che si è tenuto presso il Teatro Europa di Aprilia. Questa scuola è stata l’unica rappresentante della Sicilia, affrontando con talento e determinazione le migliori scuole di danza di Roma e guadagnando numerosi riconoscimenti. L’evento ha visto la partecipazione di alcune delle eccellenze della danza italiana ed è stato diretto da Valerio Moro, un ex ballerino di Amici e diplomato alla Scala di Milano. Tra gli ospiti di spicco c’erano nomi noti come Monica Fulloni (Accademia Nazionale), Rita Pivano (coreografa Rai) e Antonio Ferravante (coreografo urban e heel). La giuria era composta da Grazia Cundari (coreografa Rai) e John Erik di Amici, mentre tra le personalità presenti spiccava Greta Cianfano, famosa per il suo ruolo nel salottino di Avanti un altro su Canale 5. Gli allievi della “A.S.D Crazy Dance Studio“ hanno conquistato i primi posti in diverse categorie, portando a casa trofei e borse di studio prestigiose. Ivonne Crapanzano si è classificata prima nella categoria solista modern premier con la coreografia “Flashdance Maniac”. Il gruppo modern, categoria baby, composto da Ivonne Crapanzano, Sofia Russello, Gioia Rizzuto, Krizia Schifano e Giulia Falsone, ha vinto il primo posto con la coreografia “Die Another Day”, ottenendo anche una borsa di studio al 100%. Lo stesso gruppo ha raggiunto il terzo posto nella categoria hip hop baby con la coreografia “Le Redbull”.



Miriam Mendolia Calella ha lasciato il segno, classificandosi al quarto posto come solista modern nella categoria juniors con la sua coreografia “Survivor”. Nel frattempo, il gruppo Latin Show, categoria kids, composto da Siria Carol Crapanzano, Viola Contino, Aurora Modica, Aurora Cusumano e Miriam Mendolia Calella, ha conquistato il primo posto con la loro esibizione di “Buttons”. Anche Siria Carol Crapanzano ha brillato, aggiudicandosi il primo posto nella categoria solista Videodance juniors con la coreografia “Crazy in Love”. Il gruppo Videodance ha impressionato la giuria con la coreografia “Temperature”, ottenendo il primo posto e una borsa di studio per Salento che danza. Di questo talentuoso gruppo facevano parte Siria Carol Crapanzano, Viola Contino, Aurora Modica, Aurora Cusumano e Miriam Mendolia Calella.



Aurora Modica si è distinta nella categoria solista modern kids, conquistando il primo posto con la coreografia “Step on Up”. Il gruppo Videodance, con la performance di “Super Crazy Girls”, ha raggiunto il massimo successo con Asia Crapanzano, Siria Carol Crapanzano, Aurora Modica, Aurora Cusumano e Miriam Mendolia Calella. A coronare questa straordinaria serie di successi, Asia Crapanzano ha trionfato nella categoria solista Latin Show senior, aggiudicandosi il primo posto e un’altra borsa di studio per Salento che danza.



Questo è un momento di grande orgoglio per la danza siciliana! Il successo della “A.S.D Crazy Dance” al Roma che danza contest è motivo di vanto per Favara e per tutta la Sicilia. Gli allievi, spinti dalla loro passione e determinazione, hanno dimostrato che il talento può brillare ovunque, anche sui palcoscenici più prestigiosi.