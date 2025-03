La soddisfazione di Opi per la nomina dei dirigenti delle Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche

“Siamo certi che i colleghi sapranno raggiungere gli obiettivi proposti. Non possiamo che ritenerci soddisfatti per le nomine di quattro dirigenti delle Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche conferite dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento”. Con queste parole, Salvatore Occhipinti, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Agrigento, commenta la recente nomina dirigenziale conferita a Claudio Di Rosa, Vincenzo Lucio Mancuso, Pasquale Lozzo e Salvatore Nicolosi ai quali si aggiunge la dirigente, in seno all’Asp di Enna, Mariella Di Grigoli, iscritta all’Ordine di Agrigento, volta all’implementazione dell’erogazione dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali.

“Ci congratuliamo con i colleghi, ai quali porgiamo gli auguri di buon lavoro – conclude il presidente Occhipinti – certi che sapranno raggiungere gli obiettivi proposti”.