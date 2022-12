“La terrazza della Noce”. Il Caffè Letterario presenta il libro di Agnello

“La terrazza della Noce” il libro di Gaspare Agnello in cui l’autore parla del suo rapporto letterario con Leonardo Sciascia, verrà presentato da Sara Chianetta nell’ambito delle numerose iniziative del Caffè Letterario Domenica 18 p.v. alle 17.00 al caffè Parigi di Favara.

Nelle sue 110 pagine il presidente del circolo culturale “Russello” racchiude la tematica delle opere del celebrato scrittore di “regalpetra”.

In uno spaccato della letteratura del 900 il libro parla di Bufalino, di Consolo, Matteo Collura, di Mario Rigoni Stern e di Antonio Castelli.

Il Caffè letterario con la sua singolare attitudine alla realizzazione di eventi culturali in sedi diffuse và incontro fisicamente a una domanda di interesse culturale che altrimenti rimarrebbe inespressa in talune fasce della popolazione quantunque realmente esiste.

Sia esso un bar, una scuola, oppure una emittente radiofonica il caffè letterario con le sue ragazze e con le adulte/I offrono in un modo nuovo e diverso un tema, un libro che stimoli la voglia di conoscenza delle ragazze e dei ragazzi cui è principalmente rivolto il pregevole lavoro della direzione Chianetta non nuova a iniziative educative come insegnante e amministratore locale alla pubblica istruzione.

L’autore di “Terrazza della Noce” edito da Navarra spiegherà come siano attuali alcune intuizioni di Sciascia e ci auguriamo che possa risvegliarsi nei giovani come negli adulti un interesse per “il secolo breve” il 900.

Secolo breve che ebbe “il decennio piu’ lungo” gli anni settanta secondo la definizione di Miguel Gotor e di cui Leonardo Sciascia ha trattato diffusamente dalla Mafia al sequestro Moro che ancora ci inquetano.