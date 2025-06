La tesina di Christian Giardina celebra l’Arma dei Carabinieri grazie all’ispirazione del nonno Maresciallo

Christian Giardina, studente della scuola media statale Gangitano di Canicattì, ha conquistato tutti con la sua tesina per gli esami di terza media, un elaborato multidisciplinare dedicato all’Arma dei Carabinieri. Il giovane ha trovato ispirazione nella figura del nonno, un maresciallo dell’Arma, che gli ha trasmesso valori profondi come il rispetto per l’uniforme, la legalità, la fedeltà e la giustizia.

Il progetto si distingue per la sua originalità e sensibilità, intrecciando diverse materie scolastiche: dalla storia all’educazione civica, dalla musica all’arte, fino alla religione e alla tecnologia. Al centro del lavoro, il ruolo dei Carabinieri, esaltato per il suo valore istituzionale e umano, in un omaggio sentito e ben strutturato. La commissione esaminatrice ha apprezzato l’impegno di Christian, ma il riconoscimento più significativo è arrivato dal comandante della Compagnia Carabinieri di Canicattì. Con un gesto personale, ha voluto complimentarsi con lo studente, lodandone la maturità e il profondo affetto dimostrato verso l’Arma. Un esempio di spirito civico che fa onore alla scuola e alla comunità.