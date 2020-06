La Valle dei Templi è il primo sito archeologico “Virus free and safe” (VIDEO)

Dopo mesi di stop e di chiusure dovute al lockdown per l’emergenza Coronavirus, si prova a tornare a poco a poco alla normalità. La Valle dei Templi di Agrigento, che ha riaperto al pubblico già da alcune settimane, ha visto numerosi turisti. Grazie alle precauzioni adottate, il sito archeologico è diventato del tutto Covid free.

La Valle dei Templi di Agrigento è il primo parco archeologico con certificazione Covid free, ed il pubblico inizia a ritornare. A giugno, la Valle ha accolto 8mila visitatori, 3522 dei quali dall’8 al 25 giugno, ovvero al di là della settimana gratuita voluta dalla Regione ad inizio mese. Un dato importante di ripresa che va migliorando, anche se i numeri sono certamente molto lontani dallo scorso anno. La certificazione sarà una bella spinta per il mercato internazionale. Il Parco ha messo a punto talmente tante misure per garantire il pubblico e i suoi operatori, da essere il primo sito archeologico Virus free and safe, una certificazione ufficiale che nasce dal riconoscimento delle misure di prevenzione e protezione adottate, dopo aver completato l’analisi accurata delle attività e dell’organizzazione del lavoro.