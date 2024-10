La vicinanza dell’Amministrazione ai carabinieri della Tenenza di Favara

In questi giorni, ignoti hanno vergognosamente imbrattato con scritte ingiuriose un muro, un gesto vile e incivile che ha suscitato l’indignazione della comunità. A manifestare la propria solidarietà è stato il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, che ha espresso ferma condanna dell’accaduto.

“Questi ignoti codardi e incivili non potranno mai macchiare l’immagine dei nostri onesti servitori dello Stato,” ha dichiarato il sindaco Palumbo. “Il nostro auspicio è che presto l’autore di questo gesto venga identificato e punito, e che sia costretto, innanzitutto, a ripristinare il decoro del muro vandalizzato.”

Le parole del sindaco riflettono il sentimento di vicinanza e gratitudine che la comunità favarese prova nei confronti di chi, ogni giorno, si impegna per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. L’Amministrazione, infatti, non tollera episodi di questo genere, espressione di una cultura del disprezzo e della mancanza di rispetto verso le istituzioni.