“La vita è un alfabeto”. Il libro del maestro Giuseppe Maurizio Piscopo presentato alla scuola “Falcone Borsellino”

Maestro in pensione, giornalista, scrittore. Giuseppe Maurizio Piscopo, alla vigilia del suo compleanno, è tornato sui banchi che aveva lasciato da piccolo per raccontare agli alunni delle elementari di oggi le sue molteplici esperienze maturate assieme alla sua inseparabile fisarmonica. E in tale contesto ha presentato “La vita è un alfabeto”, libro che ha dedicato ai bambini e alle bambine di tutte le età in cui le lettere dell’alfabeto, come in un acrostico, sono l’incipit di racconti di storie straordinarie, magiche e avvincenti. Ospite dell’istituto comprensivo “Falcone Borsellino”, in un’aula del plesso “Mons. Giudice” di via Roma è stato per alcune ore a contatto con tanti alunni che lo hanno tempestato di domande a cui non sono mancate le risposte, sicuramente non banali, ma frutto della sua quarantennale esperienza didattica. Ed è stato il gancio per tenere alta l’attenzione dei suoi piccoli interlocutori che lo hanno ascoltato con estremo interesse. “Sono state due ore intense – dice – con i bambini rimasti sempre attenti oltre che partecipativi. Aiutato dalla voce e dal mandolino di Antonio Zarcone, abbiamo cantato le canzoni che hanno accompagnato la mia crescita adolescenziale. È stato bello rivedere la scuola che ho frequentato da piccolo in cui ho appreso a scrivere e a far di conto”. Giuseppe Maurizio Piscopo ammette che per lui è stata un’ulteriore lezione di vita offerta non dagli adulti ma dai bambini di Favara. “Il mio viaggio non si ferma qui – aggiunge – ma continuerò a farlo tra le scuole anche perché è negli occhi dei bambini che si legge l’innocenza e quella voglia di vivere il bello e il buono che il mondo di oggi sembra voler precludere”. L’incontro con l’autore del libro “La vita è un alfabeto” è stato fortemente voluto dalla scuola “Falcone e Borsellino” che è intervenuta con la sua dirigente Mariella Vella e con gli insegnanti Giuseppe Piscopo, Amelia Graccione, Katia Bellavia e Franco Nobile che ha curato il coordinamento musicale. La radio nazionale darà spazio all’evento giorno 14 marzo alle 12.25 nel programma “Mediterradio” che va in onda in Sicilia, Sardegna e Corsica condotto da Adelaide Costa, Vito Biolchini e Paulantone Squarcini.