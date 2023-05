La Vita è un alfabeto sarà presentato alla Feltrinelli Giovedì 18 maggio alle ore 18,00.

La seconda presentazione del libro La vita è un alfabeto di Giuseppe Maurizio Piscopo pubblicato nel mese di Aprile dall’editore Navarra, illustrato da Tiziana Viola-Massa con l’introduzione del critico letterario Salvatore Ferlita, avrà luogo il 18 maggio alle ore 18,00 presso la libreria Feltrinelli di Via Cavour a Palermo. Sarà una presentazione tutta al femminile come omaggio alle maestre italiane che fanno un lavoro straordinario con i bambini e si ispira ad un evento parigino nella più francese delle città siciliane. Alla presentazione parteciperanno: Tiziana Viola- Massa, (illustratrice del libro), Rosa Di Stefano (giornalista) coordinatrice degli interventi, Aurora Fumo ((Dirigente scolastico), Maria Grazia Lala (Scrittrice); le docenti Daniela Balsano; Rosa Vitale; Angela Fogazza; Caterina Trimarchi, Silvia Vaglica (musicista).

Maurizio Piscopo sarà intervistato dalla giornalista Rosa Di Stefano e risponderà alle domande dei bambini. Sarà l’occasione per raccontare la sua storia, iniziata nella bottega di un sartogiocatore di carte e di un barbiere compositore, personaggi importanti nella vita del maestro, e parlerà del libro La vita è un alfabeto. Il 18 maggio alla Feltrinelli tra fiori e maestre, mamme e bambini si realizzerà un sogno curato nei minimi dettagli.

Il taglio della presentazione sarà quello dell’eleganza e del sorriso, con aneddoti spassosi. Si parlerà di tante cose, principalmente del libro, ma anche di maestre del passato, di vestiti, di profumi, di specchi, di sarti, di parrucchieri, di viaggi e di sogni. Ad allietare il pomeriggio ci sarà il pianoforte di Silvia Vaglica che ha suonato al Teatro Massimo e alla Fenice di Venezia e Maurizio Piscopo che suonerà con la più antica fisarmonica della Sicilia. Insieme eseguiranno un repertorio particolare legato ai sogni dei bambinidi tutti i tempi. I temi che saranno eseguiti sono: Il tema di Regalpetra colonna sonora del libro Raccontare Sciascia, La vita è un alfabeto, Palazzo Adriano Omaggio a Totò Cascio l’indimenticabile bambino di Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, il Tema di Pinocchio di Fiorenzo Carpi, l’Intermezzo di Paradisi e la tarantella di Nicodemo dedicata ai barbieri sicilianicompagni di vita di tutti, che non possono mancare in una presentazione che si rispetti. Si tratta di un viaggio fantastico e fiabesco nel mondo dell’infanzia e della Sicilia. La vita è un alfabeto è stato accolto dal pubblico con grande affetto per la sua originalità, nel libro infatti, sono presenti argomenti che non sono mai stati inseriti nei libri per bambini fino ad oggi. Dal 18 al 22 maggio La vita è un alfabeto sarà presente come novità al Festival internazionale del libro di Torino nel padiglione 3 allo stand P137 di Navarra Editore.