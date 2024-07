L’ACQUA DEL SOTTOSUOLO È SEMPRE PUBBLICA O E CAMBIATA LA LEGGE A NOSTRA INSAPUTA?

Giorni fa ho pubblicato un articolo, su favaraweb, in cui volevo informare i cittadini che soffrono la sete, le aziende agricole che hanno difficoltà a irrigare le coltivazioni e le aziende di allevamento animali che sono costrette, in alcuni casi, anche a macellarli non potendoli dissetare, che mentre tutti viviamo il dramma della carenza idrica, dall’altra parte della medaglia ci sono società private che fanno elevati profitti avendo avuto la concessione, da parte dei presidenti della Regione Siciliana, di sfruttare l’acqua pubblica, cioè l’acqua che appartiene a tutti noi, facendone un uso privato per business.

Nel caso della provincia di Agrigento, ieri Nestlè oggi Gruppo Quagliolo col brand AQUA VERA, dal pozzo Margimuto di Santo Stefano di Quisquina attinge poco meno di un milione di metri cubi di acqua pubblica all’anno per profitti di milioni di euro.

Ma stavolta volevo aggiungere che ad oggi non è il solo Gruppo Quagliolo che fa profitti con l’acqua pubblica nel silenzio delle autorità pubbliche. Ad oggi, mentre da tutte le parti (compreso il New York Times) si levano voci di meraviglia e di protesta, in Sicilia ben sedici brand privati attingono acqua pubblica per lauti guadagni privati.

Questi sono i magnifici sedici in ordine alfabetico:

Acqua Vera Fonte Santa Rosalia località Santo Stefano di Quisquina (AG) imbottigliatore: AQua Vera S.p.A.

Acqua Vitabella località Altavilla Milicia (PA) imbottigliatore: La Fonte S.r.l.

Acqua Viva località Altavilla Milicia (PA) imbottigliatore: La Fonte S.r.l.

Acquarossa Località Belpasso (CT) imbottigliatore: Cavagrande S.p.A. (Acquarossa)

Athena località Altavilla Milicia (PA) imbottigliatore: La Fonte S.r.l.

Cavagrande località Milo (CT) imbottigliatore: Cavagrande S.p.A. (Milo)

Fontalba località Montalbano Elicona (ME) imbottigliatore: Montalbano Acque S.r.l. Stabilimento

Geraci località Geraci Siculo (PA) imbottigliatore Geraci Siculo S.p.A.

Hidria località Milo (CT) imbottigliatore: Cavagrande S.p.A. (Milo)

La Fonte località Altavilla Milicia (PA) imbottigliatore: La Fonte S.r.l.

Milicia località Altavilla Milicia (PA) imbottigiatore: La Fonte S.r.l.

Ruscella località Modica (RG) imbottigliatore: Si.A.M. S.r.l. Sicil Acque Minerali

Sabrinella località Altavilla Milicia (PA) imbottigliatore La Fonte S.r.l.

Santa Maria località Modica (RG) imbottigliatore: Si.A.M. Sicil Acque Minerali

Serenella località Altavilla Milicia (PA) imbottigliatore: La Fonte S.r.l.

Vivizia località Altavilla Milicia (PA) imbottigliatore La Fonte S.r.l.

Fonte: https://www.beverfood.com/marchi-acque-minerali/sicilia

Dando per scontato che ci siano in atto normali contratti di concessione, mi rivolgo alla politica e in particolare a tutta la deputazione eletta sia all’Assemblea Regionale Siciliana che al Parlamento Nazionale e ovviamente a tutti i Sindaci della Sicilia: ma tutto questo vi sembra normale per un paese civile? Non pensate di intervenire affinché nell’attuale grave emergenza idrica tutta l’acqua disponibile possa essere concessa ai cittadini senza speculazioni economiche?