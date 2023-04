Ladri in azione a Canicattì: mille euro rubati e indagini in corso

Un brutto episodio si è verificato a Canicattì, dove dei ladri hanno fatto irruzione in un appartamento situato in via Aurelio Saffi. I malviventi, approfittando dell’assenza della proprietaria, una donna cinquantaduenne del posto, hanno forzato la serratura della porta di ingresso per entrare. Una volta all’interno, i balordi hanno messo a soqquadro l’abitazione, rubando una somma di denaro pari a mille euro, oltre alla carta di credito della vittima. La proprietaria, che al momento del furto si trovava al lavoro, si è accorta dell’accaduto soltanto quando ha ricevuto ben otto messaggi di addebiti per acquisti effettuati con la sua carta di credito. Al suo rientro in casa, la donna ha trovato la porta forzata e l’appartamento completamente sottosopra. La cinquantaduenne ha immediatamente denunciato l’accaduto ai poliziotti del commissariato locale, i quali hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del crimine. Nonostante siano passati diversi giorni dall’episodio, i ladri sono ancora a piede libero e la paura di una possibile nuova incursione si fa sempre più forte tra i residenti del quartiere.