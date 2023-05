L’aeroporto di Agrigento: una sfida comune per la deputata Giovanna Iacono del Pd

La deputata del Partito Democratico (Pd), Giovanna Iacono, ha sottolineato l’importanza di evitare che la questione dell’aeroporto diventi un oggetto di scontro politico tra maggioranza e opposizione. Nonostante il governo abbia apparentemente escluso qualsiasi proposta proveniente dalla minoranza, inclusa la sua stessa proposta che riguardava il Ponte di Messina, Iacono ritiene fondamentale che la delegazione parlamentare di Agrigento si impegni a lavorare insieme al territorio. Per affrontare questa sfida, la deputata intende proporre la creazione di una piattaforma di lavoro comune per l’aeroporto, coinvolgendo tutti coloro che hanno manifestato interesse affinché questa infrastruttura diventi una realtà nella provincia di Agrigento. L’obiettivo della proposta è di costituire una struttura permanente che ponga al centro del dibattito la realizzazione dell’aeroporto, in modo da coinvolgere attivamente i deputati sia a Roma che a Palermo. Inoltre, Iacono ritiene che l’annuncio di Agrigento come Capitale della Cultura per il 2025 rappresenti un’opportunità senza precedenti per la città, che potrebbe beneficiare significativamente dalla costruzione dell’aeroporto.