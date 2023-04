L’Akragas chiude la stagione in bellezza con una vittoria per 2-0 e torna in Serie D

L‘Akragas, sotto la guida del tecnico Nicolò Terranova, è riuscita a concludere la propria stagione conquistando la Serie D con un successo importante contro il Resuttana San Lorenzo. La vittoria per 2 a 0 è stata ottenuta davanti a un pubblico caloroso, che ha reso l’atmosfera dello stadio Esseneto indimenticabile. La coreografia della curva sud, di altissimo livello, ha dimostrato la passione e l’impegno dei tifosi biancazzurri.

La formazione di Terranova ha dominato la partita per tutta la durata dei novanta minuti, dimostrando una grande padronanza del gioco. A segnare i gol della vittoria sono stati Barrera e Garufo, entrambi su calcio di rigore. Nonostante le due occasioni pericolose create dagli ospiti, con Maniscalchi, il portiere Elezaj è stato sempre attento e preciso, mantenendo la porta inviolata.

In definitiva, la vittoria dell’Akragas è stata meritata e ha concluso al meglio una stagione intensa e impegnativa. La squadra ha dimostrato di avere grandi potenzialità e di essere pronta a sfidare qualsiasi avversario. Ora, il futuro dell’Akragas è pieno di sfide e di opportunità, ma i tifosi possono già godersi questo importante risultato, ottenuto grazie all’impegno e alla determinazione di tutti i componenti della squadra.