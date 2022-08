L’Akragas si presenta ai tifosi: grande festa giovedì, 25 agosto, alla “Baia del Kaos”

È tempo di presentazione ai tifosi e alla stampa per la nuova Akragas, in vista dell’esordio ufficiale nella nuova stagione con la gara di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza contro la Pro Favara, in programma domenica 28 agosto , allo stadio Esseneto di Agrigento.

La Società del Presidente Giuseppe Deni rende noto che giovedì 25 agosto, alle ore 19:30 , al lido balneare “La Baia del Kaos”, presso il lungomare Pirandello di Porto Empedocle, in occasione di un apericena con buffet, sarà presentata ufficialmente la squadra biancoazzurra. Per l’occasione saranno presenti i massimi dirigenti akragantini.