Nella giornata di ieri 03 maggio 2021, in Lampedusa, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un cittadino extracomunitario, destinatario di decreto di respingimento emesso dal Questore di Ragusa con divieto di reingresso nel territorio italiano e nell’area Schengen. Il predetto, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento, in attesa del giudizio direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso l’hotspot di Lampedusa.