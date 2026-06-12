Lampedusa – Controlli dei Carabinieri sul commercio ambulante: Sequestrate strutture per occupazione abusiva di suolo pubblico. Deferiti cinque soggetti

Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della locale Tenenza hanno effettuato verifiche nei confronti di alcuni operatori del commercio ambulante, finalizzate al contrasto delle occupazioni abusive di suolo pubblico e al rispetto della normativa di settore. Nel corso dell’attività, i militari hanno accertato che cinque soggetti, titolari di distinte attività commerciali, avrebbero occupato un’area di suolo pubblico in assenza del necessario titolo autorizzativo. L’occupazione sarebbe stata realizzata mediante l’impiego di furgoni, tavoli, sedie, ombrelloni, vasi ornamentali e botti, determinando un utilizzo non consentito dello spazio pubblico e un intralcio alla libera fruizione dell’area da parte della collettività. Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro delle attrezzature e delle strutture utilizzate per l’occupazione abusiva. I cinque soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’attività si inserisce nel quadro dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree interessate da maggiore afflusso di cittadini e visitatori, al fine di verificare il rispetto delle regole, la tutela del decoro urbano e le condizioni di corretta fruizione degli spazi pubblici. Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione degli indagati non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.