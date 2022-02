Lascia l’auto lungomare, al ritorno non la ritrova: furto a San Leone

Parcheggia l’auto lungomare per una passeggiata, ma al ritorno l’amara sorpresa: la macchina una Nissan Qashqai, acquistata pochi mesi fa non c’è più, è stata rubata. A denunciare l’episodio, avvenuto domenica pomeriggio lungo il viale Delle Dune, a San Leone è una 37enne agrigentina che non ha potuto fare altro di rivolgersi alla Questura di Agrigento.

Gli agenti hanno subito avviato le indagini e, quale primo passaggio, hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nella zona dove era stata lasciata l’automobile.